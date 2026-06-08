«Передают привет из нулевых» — Артём Падерин о ночных клубах Владивостока

«Моя главная претензия сейчас вот в чём: у нас засилье ночных клубов в городе, которые в том числе открывают амурские коллеги, и почти все они передают привет из нулевых. Клубная культура в той же Москве и Санкт-Петербурге адаптировалась под новые условия, но при этом сохранила какую-то целостность, интересных артистов, подход к организации мероприятий», — подчеркнул ресторатор.