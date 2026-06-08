«Передают привет из нулевых» — Артём Падерин о ночных клубах Владивостока

Несмотря на репутацию Владивостока как одного из самых ярких и активных городов Дальнего Востока, культура веселья здесь заметно отстает от общероссийских тенденций. Ресторатор, блогер и концертный промоутер Артём Падерин считает, что клубная культура города как будто застряла в эпохе нулевых, а некоторые кадры из местных заведений вызывают у него скорее тревогу, чем веселье. Об этом он рассказал в интервью ИА PrimaMedia.
«Моя главная претензия сейчас вот в чём: у нас засилье ночных клубов в городе, которые в том числе открывают амурские коллеги, и почти все они передают привет из нулевых. Клубная культура в той же Москве и Санкт-Петербурге адаптировалась под новые условия, но при этом сохранила какую-то целостность, интересных артистов, подход к организации мероприятий», — подчеркнул ресторатор.
В качестве примера собеседник привёл столичные проекты, где ресторанная и клубная культура существуют в едином пространстве. В Москве, например, это ресторан «Оригинал», где после 23:00 открывается классный ночной клуб, ресторан и ивент-пространство Yauza Place (Место «Яуза»), клубный ресторан «Нюанс», неформальное гаражное кафе «Сюр», и ещё клуб ZORKA («Зорька»). В Петербурге — клуб «K-30», pop-up пространство (временная торговая точка, которая работает от одного дня до нескольких недель для вечеринок). Во Владивостоке же, считает ресторатор, развитие этой сферы заметно отстаёт от общероссийских тенденций.
Отдельно Падерин высказался о ситуации на набережной Цесаревича и территории Юбилейного пляжа, которые в тёплое время года становятся одними из главных центров притяжения молодёжи.
Лето спасёт бизнес в Приморье во всех смыслах, но ненадолго — Артём Падерин.
Чего сегодня не хватает рынку гостеприимства и каким должен быть культурный код Владивостока — в интервью ИА PrimaMedia.
«Если честно, площадку на Юбилейном пляже вообще не воспринимаю как часть нашей хореки, хотя это, наверное, неправильно. Просто создаётся ощущение, что Юбилейный живёт какой-то своей отдельной жизнью, а город — своей. Там достаточно сурово. Но летом людям нравится, все гуляют. Надеюсь, город сделает всё, чтобы там было безопасно», — подчеркнул собеседник.
Ранее ИА PrimaMedia публиковало подборку самых ярких высказываний Артёма Падерина о ресторанном бизнесе, гастрономическом коде Приморья и перспективах развития индустрии гостеприимства в регионе.