Движение через МАПП «Пограничный» запустят 29 июня после реконструкции

Международный автомобильный пункт пропуска «Пограничный» в Приморье откроют после реконструкции 29 июня в 17:00 по местному времени, сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков со ссылкой на Минтранс России. Движение грузового и пассажирского транспорта через границу с Китаем будет приостановлено на 56 часов.