Движение через МАПП «Пограничный» запустят 29 июня после реконструкции

Международный автомобильный пункт пропуска «Пограничный» в Приморье откроют после реконструкции 29 июня в 17:00 по местному времени, сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков со ссылкой на Минтранс России. Движение грузового и пассажирского транспорта через границу с Китаем будет приостановлено на 56 часов.
Пункт пропуска перестанет работать с 9:00 27 июня. За это время специалисты проведут технические мероприятия по переносу подразделений государственных контрольных органов — пограничной, таможенной и других служб — в новые здания. Возобновление движения запланировано на 17:00 29 июня.
Работы на МАПП «Пограничный» продолжались несколько лет. Госконтракт заключили в декабре 2022 года. В пиковый период на стройке трудились более 500 человек в две смены.
После завершения реконструкции пропускная способность пункта существенно вырастет. Количество полос для движения автомобилей увеличится с 6 до 20. Это позволит значительно сократить очереди на границе, особенно в пик туристического и грузового сезона.
Перевозчикам и туристам, планирующим пересечение границы в эти даты, стоит скорректировать маршруты или заранее выбрать альтернативные пункты пропуска. После 29 июня «Пограничный» начнёт работать в обновлённом режиме.