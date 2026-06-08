«Кавказская пленница» в Кисловодске раскрыла тайну горцев и их секретный рецепт

Речь идет о событиях начала XX века. До этого времени кефир в Центральной России не готовили. Его изредка завозили с Кавказа и продавали очень дорого. Первый российский кефир появился в 1909 году. Сначала — в аптеках как лекарство. Позже — в магазинах, когда в Москве наладили массовое производство. Тайну кисломолочного напитка раскрыли при романтических обстоятельствах.