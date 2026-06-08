Японский эксперт рассказал, сколько суши можно съесть за раз

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости. Универсальной нормы по числу суши или тарелок за один прием пищи не существует, поэтому лучше ориентироваться не на полную сытость, а на чувство удовлетворения, рассказал РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.
«Невозможно обобщенно сказать, сколько штук или сколько тарелок следует есть за один прием пищи», — отметил специалист по общественному здоровью и культуре питания.
По словам Кимуры, даже у взрослых необходимое количество энергии различается в зависимости от телосложения, пола, работы, поездок на работу, занятий спортом и других факторов.
«Суши и для японцев являются особой едой. Если воспринимать их как особую трапезу, то иногда съесть больше обычного — не проблема», — отметил эксперт.
Вместе с тем он напомнил японское выражение «хара хатибумэ», которое означает есть примерно до восьми десятых насыщения.
«Важно не есть до полной сытости, а остановиться на состоянии “хочется еще немного”. Старайтесь стремиться не к полной сытости, а к удовлетворению», — подчеркнул Кимура.