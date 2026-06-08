Японский эксперт рассказал, сколько суши можно съесть за раз

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости. Универсальной нормы по числу суши или тарелок за один прием пищи не существует, поэтому лучше ориентироваться не на полную сытость, а на чувство удовлетворения, рассказал РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.