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Зеленский счел заморозку по линии передовой самым быстрым путем к миру

Зеленский заявил, что Киев хочет завершения конфликта без риска его возобновления.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на прекращение огня с закреплением текущей линии боевого соприкосновения. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

Украинский политик уточнил, что такой сценарий мог бы стать «самым быстрым способом» остановить боевые действия. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в Киеве настаивают на таком завершении конфликта, которое исключало бы его возобновление в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на передовой позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. По его словам, российские войска ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках СВО.

Как писал KP.RU, в Кремле рассчитывают, что нынешняя пауза в диалоге с Киевом будет прервана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на активизацию переговорного процесса в ближайшее время.

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