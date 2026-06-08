Зеленский счел заморозку по линии передовой самым быстрым путем к миру

Украинский политик уточнил, что такой сценарий мог бы стать «самым быстрым способом» остановить боевые действия. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в Киеве настаивают на таком завершении конфликта, которое исключало бы его возобновление в будущем.