Роспотребнадзор: выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой

«Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции — в 19,3 раза, краснухи — в 5,6 раза, кори — в 2,1 раза, генерализованных форм менингококковой инфекции — в 2,5 раза, листериоза — в 3,3 раза, гриппа — в 6 раз, внебольничной пневмонии — в 1,5 раза, в том числе вызванной пневмококками — в 2 раза, лихорадки Ку — в 1,9 раза, норовирусной инфекции — в 1,8 раза, энтеровирусных (неполио) инфекций — в 2,4 раза», — говорится в сообщении.