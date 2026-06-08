Жительницу Уссурийска задержали за кражу золота на 470 тысяч рублей из квартир родителей её парня

При осмотре места происшествия и проверке круга лиц, имевших доступ в дом, оперативники установили, что в жилище бывали подруга её сына и он сам — в отсутствие хозяйки. Расследование показало, что девушка, ранее судимая за кражу, воспользовалась гостеприимством и похитила не только украшения из дома матери, но и из квартиры отца молодого человека, где украла ещё на сумму свыше 70 тысяч рублей.