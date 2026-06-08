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Жительницу Уссурийска задержали за кражу золота на 470 тысяч рублей из квартир родителей её парня

Подозреваемая сдала украшения в ломбард и уже дала признательные показания.

Источник: РИА "Новости"

Полиция Уссурийска задержала 19-летнюю девушку, подозреваемую в краже ювелирных изделий общей стоимостью почти 470 тысяч рублей из квартир родителей приятеля, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление местной жительницы, которая обнаружила в своем доме пропажу золотых изделий из шкатулки с украшениями. Сумма ущерба составила порядка 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия и проверке круга лиц, имевших доступ в дом, оперативники установили, что в жилище бывали подруга её сына и он сам — в отсутствие хозяйки. Расследование показало, что девушка, ранее судимая за кражу, воспользовалась гостеприимством и похитила не только украшения из дома матери, но и из квартиры отца молодого человека, где украла ещё на сумму свыше 70 тысяч рублей.

Похищенные изделия она сдала в ломбард, а вырученные средства потратила. В полиции подозреваемая признала вину.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), предусматривающей до шести лет лишения свободы и штраф. На время следствия девушка будет находиться под домашним арестом. Расследование продолжается.

Напомним, что Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемой по делу о грабеже ювелирного магазина.