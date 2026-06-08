Слуцкий просит Генпрокуратуру проверить безопасность аттракционов по всей России

Среди приведенных примеров — инцидент в 2022 году в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, где в результате повторного самопроизвольного запуска аттракциона пострадали несовершеннолетние, а также случай в 2026 году в Стерлитамаке, когда 12-летний ребенок получил тяжелые травмы на аттракционе и был госпитализирован вертолетом.