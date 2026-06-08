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Слуцкий просит Генпрокуратуру проверить безопасность аттракционов по всей России

Лидер ЛДПР отметил, что в некоторых регионах продолжают фиксировать нарушения.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение первому заместителю генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину с просьбой провести проверки соблюдения требований безопасности при эксплуатации аттракционов в российских регионах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР обращается в Генпрокуратуру с просьбой провести тотальные проверки всех аттракционов в регионах и выявить опасные объекты до того, как они приведут к новым жертвам», — заявил ТАСС Слуцкий.

Как отмечается в обращении, действующее законодательство устанавливает обязательные требования к регистрации, техническому состоянию и надзору за аттракционами, однако в некоторых регионах продолжают фиксироваться нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью граждан.

Среди приведенных примеров — инцидент в 2022 году в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, где в результате повторного самопроизвольного запуска аттракциона пострадали несовершеннолетние, а также случай в 2026 году в Стерлитамаке, когда 12-летний ребенок получил тяжелые травмы на аттракционе и был госпитализирован вертолетом.

«Значительная часть аттракционов по всей стране эксплуатируется в неисправном состоянии, без государственной регистрации и с персоналом, не имеющим необходимой квалификации», — добавил Слуцкий, отметив, что эксплуатация аттракционов относится к видам деятельности с повышенным риском и требует строгого соблюдения норм безопасности.

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