Слуцкий просит Генпрокуратуру проверить безопасность аттракционов по всей России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение первому заместителю генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину с просьбой провести проверки соблюдения требований безопасности при эксплуатации аттракционов в российских регионах. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР обращается в Генпрокуратуру с просьбой провести тотальные проверки всех аттракционов в регионах и выявить опасные объекты до того, как они приведут к новым жертвам», — заявил ТАСС Слуцкий.
Как отмечается в обращении, действующее законодательство устанавливает обязательные требования к регистрации, техническому состоянию и надзору за аттракционами, однако в некоторых регионах продолжают фиксироваться нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью граждан.
Среди приведенных примеров — инцидент в 2022 году в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, где в результате повторного самопроизвольного запуска аттракциона пострадали несовершеннолетние, а также случай в 2026 году в Стерлитамаке, когда 12-летний ребенок получил тяжелые травмы на аттракционе и был госпитализирован вертолетом.
«Значительная часть аттракционов по всей стране эксплуатируется в неисправном состоянии, без государственной регистрации и с персоналом, не имеющим необходимой квалификации», — добавил Слуцкий, отметив, что эксплуатация аттракционов относится к видам деятельности с повышенным риском и требует строгого соблюдения норм безопасности.