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Продажу части лекарств в аптеках ограничат электронными рецептами

Министерство здравоохранения России собирается установить обязательный порядок отпуска рецептурных лекарственных препаратов исключительно по электронному назначению. Новые правила полностью исключат возможность свободной продажи таких медикаментов без цифрового рецепта, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Кассовые аппараты во всех аптеках будут технически заблокированы для продажи рецептурного товара, если в государственной системе мониторинга движения лекарственных препаратов не будет найден соответствующий цифровой документ. После приёма у врача пациенты будут получать не бумажный бланк, а цифровое назначение, зафиксированное в единой медицинской системе.

Для приобретения лекарства в аптеке гражданину будет достаточно предъявить свой СНИЛС или продемонстрировать QR-код электронного рецепта на экране смартфона. Фармацевт, используя эти данные, сможет мгновенно найти и подтвердить рецепт в единой информационной базе. Каждому электронному рецепту будет присваиваться уникальный QR-код.

При попытке фармацевта реализовать препарат система в режиме реального времени проверит наличие активного рецепта на имя пациента. Без успешной верификации в единой базе данных транзакция будет заблокирована на программном уровне, что сделает невозможным отпуск лекарства. Ограничительные меры будут распространяться на препараты, требующие строгого врачебного контроля. В этот перечень входят антибиотики, психотропные и наркотические вещества, сильнодействующие обезболивающие и гормональные средства.