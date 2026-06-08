Продажу части лекарств в аптеках ограничат электронными рецептами

Кассовые аппараты во всех аптеках будут технически заблокированы для продажи рецептурного товара, если в государственной системе мониторинга движения лекарственных препаратов не будет найден соответствующий цифровой документ. После приёма у врача пациенты будут получать не бумажный бланк, а цифровое назначение, зафиксированное в единой медицинской системе.
Для приобретения лекарства в аптеке гражданину будет достаточно предъявить свой СНИЛС или продемонстрировать QR-код электронного рецепта на экране смартфона. Фармацевт, используя эти данные, сможет мгновенно найти и подтвердить рецепт в единой информационной базе. Каждому электронному рецепту будет присваиваться уникальный QR-код.
При попытке фармацевта реализовать препарат система в режиме реального времени проверит наличие активного рецепта на имя пациента. Без успешной верификации в единой базе данных транзакция будет заблокирована на программном уровне, что сделает невозможным отпуск лекарства. Ограничительные меры будут распространяться на препараты, требующие строгого врачебного контроля. В этот перечень входят антибиотики, психотропные и наркотические вещества, сильнодействующие обезболивающие и гормональные средства.