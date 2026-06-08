В Гонконге появится первый киоск с продавцом — человекоподобным роботом

ГОНКОНГ, 8 июня. /ТАСС/. В Гонконге готовится к открытию первый круглосуточный киоск, в котором будет работать продавцом человекоподобный робот. Как сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан (Чэнь Маобо) в своем блоге, это решение «отражает усилия города по интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь».
Киоск будет расположен на набережной в районе Хунхом, гуманоид-продавец будет обслуживать местных жителей, а также туристов на разных языках. «В магазине будет круглосуточно работать робот, обеспечивающий многоязычное обслуживание клиентов», — написал Пол Чан. «Предстоящее внедрение роботов в магазинах Гонконга знаменует собой ускоряющуюся тенденцию: искусственный интеллект начинает все более ощутимо входить в повседневную жизнь граждан», — добавил он.
Пол Чан указал, что власти мегаполиса намерены ускорить использование искусственного интеллекта. Для достижения этой цели Гонконг сформировал специальный комитет по ИИ и стратегии его развития, первое заседание комитета состоится в этом месяце. В состав комитета вошли эксперты по искусственному интеллекту, ученые и представители промышленности. Комитет будет изучать «использование ИИ и стратегии его применения в различных областях общественной жизни», указал глава финансового ведомства мегаполиса.