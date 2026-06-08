В Гонконге появится первый киоск с продавцом — человекоподобным роботом

Киоск будет расположен на набережной в районе Хунхом, гуманоид-продавец будет обслуживать местных жителей, а также туристов на разных языках. «В магазине будет круглосуточно работать робот, обеспечивающий многоязычное обслуживание клиентов», — написал Пол Чан. «Предстоящее внедрение роботов в магазинах Гонконга знаменует собой ускоряющуюся тенденцию: искусственный интеллект начинает все более ощутимо входить в повседневную жизнь граждан», — добавил он.