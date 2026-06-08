В Дагестане спасли трех медведей из живодерского зоопарка

Подпольный зоопарк открылся в 2024 году. Зоозащитники вышли на него после того, как нашли маленького львенка, которого водили на цепи по побережью Каспия. Детеныша использовали как реквизит для фото, не лечили и не кормили. После изъятия львенка правоохранительные органы вышли на целый приют. Под видом спасения животных их использовали для экскурсий, разведения и продажи.