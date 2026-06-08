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Актер из «Тайн следствия» Поднозов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Актер Дмитрий Поднозов, известный по сериалам «Тайны следствия» и «Мажор», находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 7 июня, ТАСС сообщила его супруга Алиса Олейник.

Актер Дмитрий Поднозов, известный по сериалам «Тайны следствия» и «Мажор», находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 7 июня, ТАСС сообщила его супруга Алиса Олейник.

— Дмитрий находится в реанимации в тяжелом состоянии, — цитирует ее агентство.

У артиста онкологическое заболевание.

В декабре прошлого года Алиса Олейник рассказала о состоянии болеющего раком легких мужа. Она также открыла сбор средств для его лечения.

21 декабря стало известно, что у художественного руководителя театра «Особняк» Дмитрия Поднозова выявили рак легких с метастазами в головной мозг.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, насколько опасна эта форма онкологии и может ли помочь лечение. По словам медика, когда злокачественная опухоль распространяется в мозг, шансы на ремиссию пациента резко сокращаются. К тому же рак легких сам по себе неблагоприятный вид опухоли, который требует сложного лечения, что тоже сокращает шанс выйти в ремиссию, подчеркнул онколог.