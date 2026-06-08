Актер из «Тайн следствия» Поднозов находится в реанимации в тяжелом состоянии

«Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, насколько опасна эта форма онкологии и может ли помочь лечение. По словам медика, когда злокачественная опухоль распространяется в мозг, шансы на ремиссию пациента резко сокращаются. К тому же рак легких сам по себе неблагоприятный вид опухоли, который требует сложного лечения, что тоже сокращает шанс выйти в ремиссию, подчеркнул онколог.