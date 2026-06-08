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Коронавирус не станет агрессивнее в будущем, заявила глава Роспотребнадзора

Попова: Роспотребнадзор следит за активностью и изменчивостью коронавируса.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор постоянно следит за активностью коронавируса, признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, на данный момент нет, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы следим за изменчивостью коронавируса. На данный момент признаков того, что коронавирус станет “особо злым” в дальнейшем, нет», — сказала Попова.

Что касается снижения заболеваемости ковидом, Попова пояснила, что в популяции коронавирус также присутствует. Но в связи с тем, что вирус не вызывает больше тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается.

«При проведении специальных исследований он достаточно широко встречается. Сейчас это обычный сезонный вирус. И мы делаем все, чтобы не пропустить на территории Российской Федерации какого-либо значимого изменения эпидситуации», — подчеркнула она.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.