В Азовском море выросло количество пиленгаса

В 2024 году в Азовском море добыли 1,35 тысячи тонн пиленгаса. В 2025-м вылов вырос на 26% и достиг 1,7 тысячи тонн. Этот показатель стал максимальным за последние четыре года. В этом году тенденция тоже положительная. По официальным данным, весной рыбы добыли на 24% больше, чем год назад. При этом 67% улова пришлось на Таганрогский залив.