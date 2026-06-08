После ударов Ирана США на день закрыли свои диппредставительства в Израиле

Миссии Соединённых Штатов на израильской территории не будут работать в понедельник, 8 июня. В посольстве посоветовали сотрудникам представительств и их семьям оставаться дома и быть готовыми отправиться в укрытия на случай объявления воздушной тревоги.
Напомним, север Израиля подвергся ракетному удару 7 июня после того, как израильские военные атаковали объект ливанской шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута.
Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ракетный удар был нацелен на авиабазу еврейского государства Рамат-Давид. В КСИР уточнили, что указанный объект израильская армия использовала для операций против целей в Ливане.
В центральном штабе военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» потребовали от Израиля прекратить атаки на юг Ливана и район Дахия в Бейруте. Иранская сторона предупредила, что в противном случае еврейское государство столкнётся с ещё более сокрушительными ударами.