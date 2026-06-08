Инвестиции в будущее

Власти Ростовской области и компания «Темерницкий скоростной диаметр» подписали документ о строительстве новой автомобильной дороги. Примерный объем инвестиций в проект составит 40 млрд руб.
В Аксае в течение ближайших 11 лет построят 199 тыс. кв. м жилья. В рамках ПМЭФ—2026 губернатор Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев подписали соответствующее соглашение. Инвестор планирует вложить в строительство 21,7 млн руб.
В развитие инфраструктуры связи и цифровых сервисов в Ростовской области вложат 2 млрд руб. до 2030 года. Проект в регионе реализуют АО ГК «Сервис-Телеком» и АО «ЭР-Телеком Холдинг».
ОАО «Молочный завод Мясниковский» (входит в ГК «Белый Медведь») инвестирует в увеличение производственных мощностей. Инвестор подписал соглашение с региональным правительством. Сумма инвестиций в проект составит 1,2 млрд руб.
Инвестор закупит оборудование для центральной горбольницы в Каменске-Шахтинском на сумму 4,6 млн руб. Такое соглашение в рамках форума подписали власти Ростовской области и ВТБ.
Госкорпорация «Росатом» и власти региона в рамках Петербургского международного экономического форума продлили договор о сотрудничестве до 2031 года.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и директор АО «Группа 1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о внедрении IT-решений в бюджетный процесс региона.
Донской регион заключил соглашение с «Автодором» о сотрудничестве в инфраструктурных проектах. Госкомпания возьмет на себя ремонт и обслуживание дорог, а также комплексное развитие прилегающих территорий. Договор рассчитан до 31 декабря 2029 года.