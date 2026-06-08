Инвестиции в будущее

Донской регион заключил соглашение с «Автодором» о сотрудничестве в инфраструктурных проектах. Госкомпания возьмет на себя ремонт и обслуживание дорог, а также комплексное развитие прилегающих территорий. Договор рассчитан до 31 декабря 2029 года.