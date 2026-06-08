Чернышенко назвал сроки обучения по новой системе высшего образования

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Обучение по новой системе высшего образования в России будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от 1 до 2 лет на уровне специализированного образования, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
«Привычное деление на бакалавриат и магистратуру уступает место более гибкой системе из трех уровней: базовое высшее образование — бакалавриат, специалитет — срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование — магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка — срок обучения от 1 до 2 лет. Аспирантура — адъюнктура — срок обучения от 3 до 4 лет», — сказал Чернышенко.
Он отметил, что Россия взяла от Болонской системы все лучшее, и теперь пришло время выстраивать свою суверенную модель. По его словам, переход к ней будет мягким и гармоничным.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.