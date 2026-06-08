В Хабаровске светофор на Карла Маркса и Московской отключили на 2−3 дня

В Хабаровске стартовали работы по реконструкции светофорного объекта на пересечении улиц Карла Маркса и Московская. Об этом сообщает мэрия Хабаровска.
Работы выполняет МБУ «НПЦОДД» совместно с Госавтоинспекцией. На период проведения реконструкции светофор на перекрёстке будет отключён. Ориентировочный срок — 2−3 дня.
Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными при проезде и переходе участка, соблюдать осторожность и учитывать изменения в организации движения.
Реконструкция проводится в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она позволит собирать данные о дорожной обстановке в часы пик и автоматически регулировать транспортные потоки, повышая пропускную способность и безопасность движения после запуска.
Госавтоинспекция будет дополнительно учитывать ситуацию на участке и при необходимости регулировать движение в ручном режиме.
Власти просят жителей и гостей города учитывать изменения при планировании маршрутов и приносят извинения за временные неудобства.