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В Хабаровске светофор на Карла Маркса и Московской отключили на 2−3 дня

На перекрёстке началась реконструкция для внедрения интеллектуальной транспортной системы.

В Хабаровске стартовали работы по реконструкции светофорного объекта на пересечении улиц Карла Маркса и Московская. Об этом сообщает мэрия Хабаровска.

Работы выполняет МБУ «НПЦОДД» совместно с Госавтоинспекцией. На период проведения реконструкции светофор на перекрёстке будет отключён. Ориентировочный срок — 2−3 дня.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными при проезде и переходе участка, соблюдать осторожность и учитывать изменения в организации движения.

Реконструкция проводится в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она позволит собирать данные о дорожной обстановке в часы пик и автоматически регулировать транспортные потоки, повышая пропускную способность и безопасность движения после запуска.

Госавтоинспекция будет дополнительно учитывать ситуацию на участке и при необходимости регулировать движение в ручном режиме.

Власти просят жителей и гостей города учитывать изменения при планировании маршрутов и приносят извинения за временные неудобства.