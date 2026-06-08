Пашинян сообщил о победе его партии после обработки десяти процентов голосов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о победе его партии «Гражданский договор», несмотря на обработку только 10 процентов бюллетеней.
— 7 июня прошли выборы в национальное собрание и по их итогам победила партия «Гражданский договор», которая единолично сформирует правительство, — заявил он журналистам.
Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, армянский лидер сказал о доверенных лицах во всех участковых комиссиях. Они делают свои подсчеты, пояснил политик.
Партия Пашиняна пока получает 54,64 процента. Второе место с 21,99 процентами занимает блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, третье — блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, которая набрала 8,67 процента, передает РИА Новости.
Парламентский выборы в Армении завершились. После закрытия избирательных участков в центр Еревана стянули полицейских. Патрульные автобусы заняли ряд локаций в центре города: в зоне площади Республики с правительственными объектами, возле Оперы и вблизи резиденции премьер-министра на улице Прошяна.