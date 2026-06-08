Нижегородцы могут присоединиться к лекторскому сообществу «Знание»

Участники проекта смогут рассчитывать на широкий спектр возможностей — от профессионального развития до поощрений, включая бесплатные поездки и возможность быть представленными к государственным наградам. Чтобы стать лектором, необходимо подать заявку на официальном сайте организации. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».