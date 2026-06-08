Нижегородцы могут присоединиться к лекторскому сообществу «Знание»

Жителей Нижегородской области приглашают присоединиться к лекторскому сообществу Российского общества «Знание» и получить доступ к новой системе привилегий. О запуске программы объявили на Петербургском международном экономическом форуме.
Участники проекта смогут рассчитывать на широкий спектр возможностей — от профессионального развития до поощрений, включая бесплатные поездки и возможность быть представленными к государственным наградам. Чтобы стать лектором, необходимо подать заявку на официальном сайте организации. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Лекторам предоставят официальное подтверждение их деятельности, включая удостоверения и благодарственные письма. Наиболее активные участники смогут претендовать на региональные и федеральные награды.
Особое внимание уделено развитию компетенций: участникам предложат доступ к образовательным программам Центра знаний «Машук», курсам ораторского мастерства «Знание. Академии», а также приглашения на закрытые мероприятия.
Кроме того, программа открывает возможности для продвижения личного бренда — публикации профилей на платформе общества и участия в качестве экспертов для СМИ.
Для лекторов предусмотрены и дополнительные бонусы: памятные подарки, а для участников высшей категории — путевки в санаторий «Знание» и туристические сертификаты от программы «Больше, чем путешествие».
Студенты-лекторы смогут получить сертификаты, подтверждающие их просветительскую деятельность, которые учитываются при прохождении практики и назначении повышенной стипендии.
Отслеживать рейтинг и доступные привилегии участники смогут в личном кабинете. По итогам пилотного этапа в программе уже приняли участие более 2,6 тысячи лекторов, проведших свыше 4,7 тысячи выступлений для аудитории в 125 тысяч человек.