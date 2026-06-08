В Ялте случайно нашли останки туриста, пропавшего пять лет назад

В Ялте случайно узнали тайну исчезновения 33-летнего туриста из Курской области. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
Мужчина из Железногорска работал на металлургическом комбинате. Решил отдохнуть и поправить здоровье на море. 18 августа 2021 года он поехал в Алушту за обратным билетом. Дальше начались странности.
Матери позвонил незнакомец с его телефона. Сказал, что мужчина ведет себя неадекватно. Сын забрал трубку и успокоил мать: все хорошо, он в санатории. Незнакомец снова вмешался и сказал, что до Утеса не меньше 50 километров. После этого телефон отключился. Сын исчез.
Чемодан с вещами остался в номере. С собой он взял только карты и телефон. Родственники искали его сами, обращались в программу «Жди меня» и к поисковикам. Без толку.
Недавно в окрестностях Ялты искали пропавшего студента. К сожалению, 20-летнего парня нашли мертвым. Поисковики также наткнулись на останки неизвестного мужчины. Они пролежали в горах не один год.
Экспертиза показала: кости принадлежат мужчине из Железногорска. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) прекращено.
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