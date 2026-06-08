В Ялте случайно нашли останки туриста, пропавшего пять лет назад

Матери позвонил незнакомец с его телефона. Сказал, что мужчина ведет себя неадекватно. Сын забрал трубку и успокоил мать: все хорошо, он в санатории. Незнакомец снова вмешался и сказал, что до Утеса не меньше 50 километров. После этого телефон отключился. Сын исчез.