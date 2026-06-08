Новак: Россия входит в пятёрку стран с самыми дешёвыми нефтепродуктами

Чиновник раскрыл детали работы отечественной системы ценообразования. По его словам, выстроен специальный механизм, не позволяющий розничной стоимости расти быстрее инфляции.
При резких колебаниях конъюнктуры в действие вступает демпфер. «Это когда смягчается удар. Как амортизатор в велосипеде или в машине, чтобы машина ехала ровно, независимо от того, по кочкам едешь или нет», — пояснил зампред правительства.
Он также коснулся обстановки на глобальном рынке сырья. Конфликт в Ормузском проливе спровоцировал закрытие маршрута, из-за чего образовалась нехватка почти 17% мировых объёмов.
Несмотря на внешние потрясения, внутри страны подорожание топлива остаётся предсказуемым. Новак подчеркнул, что цены всё равно повышаются в пределах общего роста стоимости товаров и услуг, как и прочие товары.
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