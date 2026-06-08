Полиция Владивостока ищет водителя, сбежавшего с места ДТП и угрожавшего очевидице пистолетом

В отношении виновника ДТП уже составлен административный протокол за оставление места аварии (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ), но проводится проверка и по предполагаемому факту угрозы оружием, который, вероятно, будет квалифицирован уже как хулиганство в уголовном смысле.