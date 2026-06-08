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Полиция Владивостока ищет водителя, сбежавшего с места ДТП и угрожавшего очевидице пистолетом

7 июня 2026 года во Владивостоке виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся с места аварии, и, убегая, угрожал очевидице предметом, похожим на пистолет, гражданин объявлен в розыск, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Столкновение двух транспортных средств произошло на перекрёстке неравнозначных дорог возле дома № 7 по улице Постышева. Водитель автомобиля Toyota Crown, ехавший по направлению от проспекта 100-летия Владивостока к улице Тухачевского, не уступил дорогу водителю Mercedes-Benz.

При столкновении получил травмы 39-летний автомобилист за рулём «Мерседеса». Мужчине оказала первую помощь бригада СМП, назначено дальнейшее амбулаторное лечение.

А виновник аварии сбежал, кинув разбитую «Тойоту» на месте происшествия. Машину эвакуировали на специализированную штрафную стоянку.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что в салоне «Тойоты» находились и двое пассажиров, которые удрали вместе с водителем. Троица вела себя неадекватно и агрессивно, вероятно, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Очевидцы пытались задержать мужчин до прибытия наряда полиции, но дебоширы оказали сопротивление и сбежали.

По информации полиции, после аварии в ОУМВД по Первореченскому району Владивостока поступило сообщение женщины о том, что некий гражданин, скрываясь с места ДТП, угрожал ей предметом, подозрительно похожим на пистолет.

В отношении виновника ДТП уже составлен административный протокол за оставление места аварии (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ), но проводится проверка и по предполагаемому факту угрозы оружием, который, вероятно, будет квалифицирован уже как хулиганство в уголовном смысле.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения скрывшегося водителя, назначены судебные экспертизы.

Очевидцев аварии просят поделиться информацией по телефонам дежурной части городского полка ДПС: 8 (423) 249−09−21, 249−05−56.