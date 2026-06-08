Эксперт по кадрам рассказала, как часто можно просить прибавку к зарплате

«Просить о повышении зарплаты можно каждый год, особенно работникам, проработавшим в компании несколько лет. Но при этом не стоит забывать о том, что, несмотря на достижения работника, в компании присутствуют экономические факторы, мешающие порой работодателю прибавить зарплату», — добавила собеседница агентства.