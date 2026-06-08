Эксперт по кадрам рассказала, как часто можно просить прибавку к зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Сотрудник вправе просить прибавку к зарплате раз в год, особенно если проработал в компании несколько лет, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
«Заработная плата всех работников индексируется работодателем. Это является государственной гарантией в сфере оплаты труда — согласно статье 130 ТК РФ. Но если вы постоянно перевыполняете планы, делитесь профессиональными знаниями с коллегами, берете на себя дополнительную ответственность, стоит сделать то, на что мало у кого хватает духу, — просить повышения зарплаты», — сказала Котлярова.
По ее словам, для аргументированного разговора о повышении зарплаты работнику следует изучить рынок труда, оценить свою текущую зарплату и сравнить ее с тем, что предлагают на аналогичных позициях, а после сообщить руководителю о своих достижениях и зарплатных ожиданиях.
«Просить о повышении зарплаты можно каждый год, особенно работникам, проработавшим в компании несколько лет. Но при этом не стоит забывать о том, что, несмотря на достижения работника, в компании присутствуют экономические факторы, мешающие порой работодателю прибавить зарплату», — добавила собеседница агентства.