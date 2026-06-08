В России хотят сократить Новогодние праздники: выходной 31 декабря могут перенести на май

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить рабочий день детских садов до 12 часов. Это облегчит жизнь работающим родителям. Гриб считает, что детские сады могли бы функционировать с 08:00 до 20:00 или с 07:30 до 19:30.