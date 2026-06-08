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В России хотят сократить Новогодние праздники: выходной 31 декабря могут перенести на май

В ОП России предложили перенести выходной 31 декабря на май.

Источник: Комсомольская правда

Последний день года, 31 декабря, следует оставить рабочим. Выходной день лучше перенести на май. С такой инициативой выступил член ОП РФ Владислав Гриб.

«Ни в одной стране мира 31 декабря не является выходным днем. 31 декабря как выходной день должен быть перенесен на майские праздники», — сказал он в интервью ТАСС.

Гриб утверждает, что январского отдыха с 1 по 7 число вполне достаточно. По его мнению, в России зимних праздников слишком много, и они могут негативно влиять на здоровье.

В качестве альтернативы Гриб предложил сделать более продолжительные майские каникулы — с 1 по 9 мая, сократив часть январских выходных.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить рабочий день детских садов до 12 часов. Это облегчит жизнь работающим родителям. Гриб считает, что детские сады могли бы функционировать с 08:00 до 20:00 или с 07:30 до 19:30.