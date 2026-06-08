«Российская студенческая весна»: Хабаровск встретит гостей из 70 регионов страны

В Хабаровске с 8 по 12 июня 2026 года в краевой столице пройдет V Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (12+) среди студентов колледжей и техникумов, сообщается на официальном сайте фестиваля.
«Программа фестиваля включает в себя: церемонию открытия фестиваля — 8 июня 2026 года; конкурсную и образовательную программы — 9−11 июня 2026 года; церемонию награждения — 12 июня 2026 года; церемонию закрытия фестиваля (Гала-концерт) — 12 июня 2026 года», — говорится в сообщении.
Главным украшением церемонии открытия V Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Хабаровске станет выступление популярной группы «Моя Мишель» (в 19.00, Комсомольская площадь).
Конкурсная программа фестиваля будет включать в себя 10 творческих направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт».
Участники представят на оценку экспертному совету фестиваля не менее 600 конкурсных работ в более 50 номинациях по 10 творческим направлениям. Экспертный совет фестиваля включает в себя более 70 членов жюри, авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации.
Местами проведения конкурсных направлений станут концертные площадки города Хабаровска. Самое масштабное направление фестиваля «Региональная программа» пройдет в Хабаровском краевом Дворце культуры профсоюзов, где свои концертные программы покажут более 10 региональных делегаций.
Программа фестиваля также включает в себя показ концертной программы в городе Комсомольске-на-Амуре, где более 100 участников Студвесны представят постановку в рамках Дня России и Дня города (12 июня).
Также все дни фестиваля на Комсомольской площади будет работать студенческий городок, куда может прийти любой желающий. На его территории будут проходить конкурсы, концертная программа с хедлайнерами фестиваля и многое другое.
В 2026 году фестиваль объединит 1 500 участников, прошедших региональные отборочные этапы и представляющие более 70 субъектов Российской Федерации.
Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и проходит в Год единства народов России.
Кстати, в краевом центре на пять дней перекроют дороги вокруг Комсомольской площади.
Ограничения введут с 00:01 8 июня до 00:01 13 июня. Общественный транспорт ограничения не коснутся.
Местным жителям для проезда к домам нужно будет предъявить документы о регистрации.