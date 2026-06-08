Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускникам школ Хабаровска объяснили правила пересдачи ЕГЭ

Пересдать могут не набравшие минимальные баллы и желающие улучшить результат.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 июня в школах России начался период сдачи Единых государственных экзаменов. В первый день лета выпускники сдавали экзамены по выбору: историю, литературу и химию. Те, кому полученные в результате сдачи экзаменов баллы не позволяют поступить в выбранный вуз, могут попытаться улучшить итоги, пересдав ЕГЭ. Воспользоваться возможностью могут и те, кто не набрал минимальный балл по обязательным предметам — русскому языку и математике. «Парламентская газета» рассказала, кто и когда может пересдать экзамены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Основной период сдачи ЕГЭ запланирован на начало июня 2026 года, на 22 — 25 июня назначены резервные дни для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, при совпадении дат экзаменов по выбору или в случае технических сбоев во время проведения испытания. В эти же дни могут пересдать русский язык и математику те, кто не преодолел минимальный порог.

Распределение по дням:

22 июня — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;

23 июня — биология, география, математика (базовый и профильный уровни), иностранные языки (устная часть), история, обществознание;

24, 25 июня — по всем учебным предметам.

Дополнительные дни 8 и 9 июля выделены для выпускников текущего года, которые хотят улучшить результат по одному предмету по выбору.

Предметы для пересдачи:

8 июля — русский язык, иностранный язык (письменная часть), информатика, обществознание, физика, химия;

9 июля — математика (базовый и профильный уровень), иностранный язык (устная часть), литература, история, география, биология.

Дополнительный период — 4, 8 и 25 сентября — последний шанс сдать обязательные предметы и получить аттестат. Если не пройти порог летом, сентябрьская пересдача позволит пойти в колледж, но не в университет в этом году.

Расписание:

4 сентября — русский язык,

8 сентября — математика базового уровня,

25 сентября — резервный день для сдачи русского языка или математики базового уровня.

Выпускники текущего года могут пересдать только один экзамен по выбору в дополнительные дни 8 и 9 июля. Первоначальный результат аннулируется. Экзамен можно пересдать только целиком. Например, по иностранному языку придется заново сдавать и устную, и письменную часть. Заявление на пересдачу подается в региональную экзаменационную комиссию (ГЭК) за 2 — 6 рабочих дней до выбранной даты: выпускники текущего года могут оформить заявку через учебную часть школы, выпускники прошлых лет обращаются в местный Департамент или Комитет образования.

К пересдаче не допускают студентов колледжей, выпускников прошлых лет (в июле), участников, уличенных в нарушении правил — списывании, использовании шпаргалок или телефона.

Как рассказал ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, результаты уличенных в списывании и удаленных за это с экзамена выпускников аннулируются, пересдать экзамен они смогут только через год.