Выпускникам школ Хабаровска объяснили правила пересдачи ЕГЭ

С 1 июня в школах России начался период сдачи Единых государственных экзаменов. В первый день лета выпускники сдавали экзамены по выбору: историю, литературу и химию. Те, кому полученные в результате сдачи экзаменов баллы не позволяют поступить в выбранный вуз, могут попытаться улучшить итоги, пересдав ЕГЭ. Воспользоваться возможностью могут и те, кто не набрал минимальный балл по обязательным предметам — русскому языку и математике. «Парламентская газета» рассказала, кто и когда может пересдать экзамены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».