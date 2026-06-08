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В Хабаровском крае Ванино отметило 68-летие ярмаркой и концертами

Праздник прошёл на площади Маяковского.

В Хабаровском крае в посёлке Ванино отметили 68-летие со дня его образования. Об этом сообщает глава администрации Ванинского муниципального района Алексей Маслов в своём МАХ канале.

Памятная дата связана с решением крайисполкома № 238, когда посёлок порта Ванино был выделен из городской черты Советской Гавани и получил статус рабочего посёлка.

Праздничные мероприятия прошли 6 июня на площади Маяковского. Для жителей и гостей организовали торговые ряды с продукцией местных производителей, мастер-классы от работников культуры района, а также развлекательную программу для детей и взрослых. В ней приняли участие представители мотоклуба «Железные тигры», а также музыканты и исполнители.

История Ванино — это история развития крупного промышленного и транспортного узла Хабаровского края, который остаётся важной точкой экономического роста региона.