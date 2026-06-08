В Хабаровском крае Ванино отметило 68-летие ярмаркой и концертами

Праздничные мероприятия прошли 6 июня на площади Маяковского. Для жителей и гостей организовали торговые ряды с продукцией местных производителей, мастер-классы от работников культуры района, а также развлекательную программу для детей и взрослых. В ней приняли участие представители мотоклуба «Железные тигры», а также музыканты и исполнители.