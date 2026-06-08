В Хабаровском крае доходы бюджета увеличат на 32,4 млрд рублей

В Хабаровском крае депутаты обсудили поправки в краевой бюджет на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Об этом сообщает Законодательная Дума Хабаровского края.
Решение принято на внеочередном заседании комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Корректировка связана с уточнением налоговых и неналоговых поступлений, а также поступлений из федерального бюджета и иных безвозмездных источников.
Доходная часть бюджета увеличится на 32,4 млрд рублей.
Основную часть дополнительных средств планируется направить на индексацию социальных выплат семьям с детьми, семьям участников СВО, а также семьям военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Также предусмотрены расходы на строительство и модернизацию школ, детских садов, больниц и спортивных объектов.
Кроме того, средства направят на ремонт дорог, благоустройство дворов и туристических маршрутов, развитие жилищных программ для детей-сирот и многодетных семей, а также поддержку молодежных центров в сельских территориях.
Комитет рекомендовал принять законопроект в двух чтениях. Его рассмотрят на внеочередном заседании 10 июня.