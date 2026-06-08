В Хабаровском крае доходы бюджета увеличат на 32,4 млрд рублей

Основную часть дополнительных средств планируется направить на индексацию социальных выплат семьям с детьми, семьям участников СВО, а также семьям военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Также предусмотрены расходы на строительство и модернизацию школ, детских садов, больниц и спортивных объектов.