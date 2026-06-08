Нелегалы в терминале: в аэропорту Владивостока задержали семь иностранцев

«В отношении четверых иностранцев составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ “Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ”. Троим мигрантам назначено административное наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы РФ. До завершения процедуры выдворения правонарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан», — говорится в сообщении.