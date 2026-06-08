Нелегалы в терминале: в аэропорту Владивостока задержали семь иностранцев

В международном аэропорту Владивостока в ходе совместного рейда полиции выявлено семь иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. Оперативно-профилактическое мероприятие провели сотрудники отдела МВД по Артёму и линейного отдела полиции аэропорта Владивостока, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В отношении четверых иностранцев составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ “Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ”. Троим мигрантам назначено административное наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы РФ. До завершения процедуры выдворения правонарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Ещё один нарушитель получил право на самоконтролируемый выезд и уже покинул страну в день вынесения постановления.
Кроме того, полицейские пресекли незаконную трудовую деятельность: несколько иностранцев работали в аэропорту в качестве водителей-перевозчиков, несмотря на действующие ограничения. В их отношении составлены протоколы по ст. 18.17 КоАП РФ.