«Человек стареет ногами»: Плохой уход за стопами может обернуться простатитом

При обращении к врачу пациентам нередко ставят диагнозы «остеохондроз», «грыжа» или «протрузия». Однако инструментальные методы диагностики показывают главным образом состояние костной и хрящевой ткани. Состояние мышечной системы при этом оценивается далеко не всегда.