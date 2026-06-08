Жителю Приморья удалили грыжу размером с футбольный мяч

В Краевую клиническую больницу № 2 обратился житель Приморья, ранее перенесший операцию по лечению рака мочевого пузыря. Как выяснилось, у него образовалась грыжа диаметром более 20 сантиметров. «Особенность патологии заключалась в высоком риске повреждения мочевыводящих путей во время операции. Поэтому вмешательство требовало максимально точной и аккуратной работы хирургов», — рассказал заведующий хирургическим отделением ККБ № 2 Андрей Мерена. Операция длилась около трех часов. Через неделю пациента выписали, он продолжит наблюдаться у врачей амбулаторно.