Сегодня в Братске и районе пройдёт рейд «Лишенник»: проверят водителей без прав

Согласно ст. 32.7 КоАП РФ, лишённый прав водитель обязан сдать удостоверение в Госавтоинспекцию в течение трёх рабочих дней со дня вступления постановления в законную силу. Если удостоверение утрачено, нужно заявить об этом в тот же срок. В случае уклонения от сдачи срок лишения прерывается и начнётся только со дня сдачи или изъятия удостоверения.
Кроме того, при наличии удостоверения тракториста-машиниста его также необходимо сдать. Если водитель не сдаст ни одно из удостоверений, срок лишения не начнётся.
Если лишённый прав водитель сядет за руль, ему грозит штраф 30 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Автомобиль при этом помещается на штрафстоянку.
Вернуть удостоверение можно будет после окончания срока лишения, сдачи теоретического экзамена на знание ПДД в подразделении РЭО Госавтоинспекции и погашения всех штрафов.