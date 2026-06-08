Сегодня в Братске и районе пройдёт рейд «Лишенник»: проверят водителей без прав

Согласно ст. 32.7 КоАП РФ, лишённый прав водитель обязан сдать удостоверение в Госавтоинспекцию в течение трёх рабочих дней со дня вступления постановления в законную силу. Если удостоверение утрачено, нужно заявить об этом в тот же срок. В случае уклонения от сдачи срок лишения прерывается и начнётся только со дня сдачи или изъятия удостоверения.