Сторонница Трампа Кэндис Оуэнс заявила, что не боится критики из-за поездки в РФ

Журналистка Кэндис Оуэнс, яркая сторонница президента США Дональда Трампа, в беседе с RTVI на ПМЭФ-2026 заявила, что не боится критики из-за своего приезда в Россию.
Оуэнс стала известна после расследования о первой леди Франции Бриджит Макрон. В интервью она рассказала, что критика в ее адрес не прекращается.
В Россию Оуэнс приехала на Петербургский экономический форум вместе с семьей. Она давно искала возможность посетить страну. Приглашение на ПМЭФ стало подходящим поводом.
— Мы запланировали семейное путешествие, а затем нас пригласили на форум и предложили выступить с темой о семье. Все сложилось идеально, — добавила она.
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