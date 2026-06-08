Сторонница Трампа Кэндис Оуэнс заявила, что не боится критики из-за поездки в РФ

— Каждую неделю они меняют версию о том, кто меня финансирует. На прошлой неделе говорили, что спонсор — Катар, пару недель назад — Иран. Если у тебя другой взгляд навещи и ты мыслишь независимо, сразу обвиняют в иностранном финансировании. Но это неправда, — заявила журналистка.