В Хабаровске пожарные спасли ребёнка и девушку из горящей квартиры на Пионерской

В Хабаровске 7 июня 2026 года загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Пионерской. Сообщение в пожарную охрану поступило в 18:10. Оперативно прибывшие огнеборцы МЧС России увидели, что внутри горят домашние вещи и обстановка. Подъезд быстро заволокло дымом. Бойцы немедленно приступили к эвакуации людей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, с помощью спасательных устройств на улицу вывели ребёнка и девушку. Всего спасатели эвакуировали 10 человек, включая несовершеннолетнего. Трое взрослых из этого числа находились непосредственно в горящей квартире.
В 18:31 расчёты локализовали пожар на площади 20 квадратных метров. Спустя 15 минут открытое горение ликвидировали. Полностью работы на месте завершили в 19:06. Пострадавших нет. Всего к тушению привлекались 21 человек и 6 единиц техники.
Сотрудники государственного пожарного надзора проведут проверку и установят причины возгорания.
В Комсомольске-на-Амуре 7 июня горела баня в микрорайоне Малая Хапсоль на улице Еловой. Пламя повредило деревянную стену на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили ещё до прибытия расчётов. Бойцы вскрыли стены, чтобы проверить скрытые очаги тления. Пострадавших нет.
За минувшие сутки в регионе ЧС не произошло. Пожарные реагировали на 13 техногенных пожаров, из них 6 — в жилье. Зарегистрирован один пал сухой растительности. Особый противопожарный режим действует по всему краю.
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