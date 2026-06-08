Катался на сапборде: в озере под Красноярском утонул подросток

На озере Бархатово в Сосновоборском округе утонул 14-летний мальчик, сообщают СК и МЧС Красноярского края.
Трагедия произошла 7 июня днем вблизи деревни Киндяково. Установлено, что подросток в одиночку плавал на сапборде. Около 16 часов его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие недалеко от берега водоема.
По факту гибели несовершеннолетнего в результате утопления проводится процессуальная проверка, в рамках которой следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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