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Катался на сапборде: в озере под Красноярском утонул подросток

На озере Бархатово в Сосновоборском округе утонул 14-летний мальчик, сообщают СК и МЧС Красноярского края.

На озере Бархатово в Сосновоборском округе утонул 14-летний мальчик, сообщают СК и МЧС Красноярского края.

Трагедия произошла 7 июня днем вблизи деревни Киндяково. Установлено, что подросток в одиночку плавал на сапборде. Около 16 часов его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие недалеко от берега водоема.

По факту гибели несовершеннолетнего в результате утопления проводится процессуальная проверка, в рамках которой следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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