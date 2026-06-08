В Хабаровском крае 8 июня обойдётся без опасных метеоявлений, но дожди обещают везде

В Хабаровском крае 8 июня 2024 года опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Об этом сообщили в Дальневосточном УГМС. Однако дожди пройдут практически на всей территории региона — от юга до севера. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.