В Хабаровском крае 8 июня обойдётся без опасных метеоявлений, но дожди обещают везде

В Хабаровском крае 8 июня 2024 года опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Об этом сообщили в Дальневосточном УГМС. Однако дожди пройдут практически на всей территории региона — от юга до севера. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске синоптики обещают кратковременный дождь. Ночью температура составит от +13 до +15 градусов, днём воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер юго-западный — 6−11 метров в секунду.
На юге края тоже кратковременные осадки. Ночью от +11 до +16, днём от +20 до +25 градусов. Ветер южный — 6−11 метров в секунду.
В центральных районах погода будет более прохладной. Здесь тоже ожидается кратковременный дождь, местами возможен ливень. Ночная температура — от +4 до +10 градусов, дневная — от +14 до +20 градусов. Ветер юго-восточный, 6−12 метров в секунду.
Самые низкие температуры — на севере края. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +8 градусов, днём воздух прогреется лишь до +4…+16 градусов. Ветер северный — 5−11 метров в секунду. Кратковременный дождь пройдёт и там.
Спасатели призывают жителей центральных и северных районов одеваться по погоде. Разница температур между югом и севером края составит более 10 градусов.
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