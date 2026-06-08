В Новосибирске шесть категорий работников могут выбрать удобные отпуска

С 5 июня в России вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, которые расширяют список категорий граждан, имеющих право самостоятельно определять удобные даты для ежегодного оплачиваемого отпуска. Законодательные изменения направлены на усиление социальной поддержки семей и синхронизацию отдыха родственников.
Ключевым нововведением стало предоставление этой возможности родителям и детям военнослужащих с инвалидностью I или II группы (при условии, что они не состоят в браке). Теперь они могут уходить в отпуск одновременно со своим близким — защитником Отечества. Если продолжительность отпуска военнослужащего превышает стандартный срок отдыха родственника, разница может быть компенсирована предоставлением отпуска без сохранения заработной платы.
При этом перечень льготников, сохраняющих за собой приоритетное право выбора времени отдыха, остался широким. В него по-прежнему входят:
родители детей-инвалидов;
многодетные родители (с тремя и более детьми);
супруги женщин, находящихся в декретном отпуске;
ветераны боевых действий;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС;
супруги действующих военнослужащих.
Власти также напомнили работодателям о строгой ответственности за нарушение прав сотрудников на отдых. За необоснованный отказ в предоставлении отпуска или незаконную замену его денежной компенсацией предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юридических лиц.