В Новосибирске шесть категорий работников могут выбрать удобные отпуска

Ключевым нововведением стало предоставление этой возможности родителям и детям военнослужащих с инвалидностью I или II группы (при условии, что они не состоят в браке). Теперь они могут уходить в отпуск одновременно со своим близким — защитником Отечества. Если продолжительность отпуска военнослужащего превышает стандартный срок отдыха родственника, разница может быть компенсирована предоставлением отпуска без сохранения заработной платы.