Эксперт предупредила россиян о новом виде фейков, созданных ИИ

«Сеть обучилась этому всему, потом мы ее попросили написать текст про что-то, и она автоматически заложит в этот текст те предустановки, которые в ней уже есть. Мы получим, казалось бы, с точки зрения фактологии корректный продукт — даты, названия географических пунктов — все будет верным, но трактовка, отношение и контекст будет заложен, например, западный», — подчеркнула эксперт.