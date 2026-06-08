Эксперт предупредила россиян о новом виде фейков, созданных ИИ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Россияне начали сталкиваться с новым видом «косвенных» фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде, рассказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.
«Мы привыкли считать, что фейки — это намеренное искажение информации. Но сегодня мы начинаем сталкиваться с новым видом фейков, назовем их — косвенные фейки. Как они появляются? В медиа сегодня практически все используют искусственный интеллект, чтобы написать текст, снять видеоролик, сделать картинку, а большинство нейромоделей созданы и обучены на иностранном культурном коде — на западном или на китайском — не важно каком», — сказала она.
Аблец отметила, что нейросеть «затягивает» в себя в том числе ценностные установки той культуры, в которой она обучалась: отношение к тем или иным событиям, нормы поведения, традиционные ценности и многое другое.
«Сеть обучилась этому всему, потом мы ее попросили написать текст про что-то, и она автоматически заложит в этот текст те предустановки, которые в ней уже есть. Мы получим, казалось бы, с точки зрения фактологии корректный продукт — даты, названия географических пунктов — все будет верным, но трактовка, отношение и контекст будет заложен, например, западный», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, такой текст, написанный с помощью искусственного интеллекта, может подталкивать людей к ошибочным решениям и поступкам.
«Это становится новым вызовом, надо не просто научиться выстраивать фактологические рамки, надо научиться выстраивать когнитивные смысловые рамки, проверять контекст», — добавила Аблец.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.