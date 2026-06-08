В Амурске мужчина, потерявший руку в котельной, отсудил у работодателя 800 тысяч рублей

В Амурске Хабаровского края суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с работодателя 800 тысяч рублей в пользу мужчины, который лишился руки на производстве. Трагедия произошла в феврале 2026 года — сотрудник котельной получил тяжёлую травму прямо на рабочем месте. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, проверку проводила Амурская городская прокуратура. Специалисты установили: основная причина несчастного случая — работодатель не обеспечил безопасные условия труда. На предприятии нарушали государственные нормативные требования охраны труда.
Мужчина потерял руку. Это навсегда изменило его жизнь. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд полностью поддержал требования прокуратуры.
Теперь с работодателя взыскано 800 тысяч рублей. Прокуратура взяла исполнение судебного решения на особый контроль. Если деньги не выплатят вовремя, в дело вступят судебные приставы.
Этот случай — очередное напоминание: безопасность на производстве не должна быть пустым словом. Работодатели обязаны создавать условия, при которых жизнь и здоровье сотрудников не подвергаются риску. За нарушения придётся отвечать рублём.
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