В Амурске мужчина, потерявший руку в котельной, отсудил у работодателя 800 тысяч рублей

В Амурске Хабаровского края суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с работодателя 800 тысяч рублей в пользу мужчины, который лишился руки на производстве. Трагедия произошла в феврале 2026 года — сотрудник котельной получил тяжёлую травму прямо на рабочем месте. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.