Рыбакина показала новое фото из Европы перед важным турниром

Пост «Ледяная королева» подписала лаконично: «somewhere in europe» («где-то в Европе»).
В данный момент Елена находится в Лондоне. Там она выступит на турнире WTA 500 в Queen’s Club — HSBC Championships.
До этого она выступила на «Ролан Гаррос» в Париже, где завершила выступление уже во втором круге, отдав победу украинке Юлии Стародубцевой.
Турнир в Queen’s Club — важный этап для нашей спортсменки перед «Уимблдоном».
Ранее мы писали, что Данилина и Крунич остановились в шаге от титула «Ролан Гаррос».