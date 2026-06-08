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Рыбакина показала новое фото из Европы перед важным турниром

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина опубликовала в Instagram кадры своего пребывания в Европе после выступления на «Ролан Гаррос», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Пост «Ледяная королева» подписала лаконично: «somewhere in europe» («где-то в Европе»).

В данный момент Елена находится в Лондоне. Там она выступит на турнире WTA 500 в Queen’s Club — HSBC Championships.

До этого она выступила на «Ролан Гаррос» в Париже, где завершила выступление уже во втором круге, отдав победу украинке Юлии Стародубцевой.

Турнир в Queen’s Club — важный этап для нашей спортсменки перед «Уимблдоном».

Ранее мы писали, что Данилина и Крунич остановились в шаге от титула «Ролан Гаррос».