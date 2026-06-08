Жителей Приморья ждет короткая рабочая неделя

У жителей Приморского края началась короткая рабочая неделя — трудиться придется всего четыре дня, с 8 по 11 июня. Зато после этого страна отметит большой праздник, и у граждан появится возможность немного отдохнуть. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.