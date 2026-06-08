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Для работающих пенсионеров ввели новшества: что изменилось

В России вступили в силу важные изменения, существенно корректирующие процесс возобновления индексации страховых пенсий для граждан, завершивших трудовую деятельность. Ключевым нововведением стала корректировка алгоритма взаимодействия между Социальным фондом России, работодателями и пенсионерами, которая позволяет устранить ранее существовавшие задержки, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Согласно новым правилам, как только в распоряжение СФР поступают сведения о прекращении пенсионером трудовой деятельности, пересчёт размера пенсии с учётом всех пропущенных индексаций производится в проактивном режиме. Начисление увеличенной выплаты, включающей все недополученные за период работы надбавки, осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Это означает, что пенсионер теперь начинает получать пенсию в проиндексированном размере практически сразу после ухода с работы.

Данное усовершенствование направлено на устранение проблемы, при которой граждане были вынуждены ждать перерасчёта в течение нескольких месяцев. Раньше процесс мог занимать от трёх до четырёх месяцев. Такая задержка была обусловлена необходимостью получения и обработки отчётности от работодателя, а также последующим вынесением решения о возобновлении индексации. В течение всего этого периода пенсионер продолжал получать выплату в прежнем, неиндексированном размере.