Для работающих пенсионеров ввели новшества: что изменилось

Данное усовершенствование направлено на устранение проблемы, при которой граждане были вынуждены ждать перерасчёта в течение нескольких месяцев. Раньше процесс мог занимать от трёх до четырёх месяцев. Такая задержка была обусловлена необходимостью получения и обработки отчётности от работодателя, а также последующим вынесением решения о возобновлении индексации. В течение всего этого периода пенсионер продолжал получать выплату в прежнем, неиндексированном размере.