Мощное землетрясение произошло на Филиппинах: что известно о ЧП

На Филиппинах в ночь на 8 июня произошло мощное землетрясение. Его зарегистрировали около полуночи. Мощность землетрясения оценили в 8,1 балла. Такими данными поделились в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.