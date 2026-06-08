Рассказываем, где отключат горячую воду в Иркутске с 8 по 11 июня 2026

С неудобствами придется столкнуться тем, кто живет на улице Шевцова, Рабочего Штаба, Фрунзе, Петрова, Ямской, Карла Либкнехта, Партизанской, Пискунова и многих других. Чуть больше повезет жителям Свердловского и Ленинского округов, ведь воды не будет всего 12 часов.