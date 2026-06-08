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Мотоциклист погиб в ДТП под Владивостоком

В Артеме на автодороге «Подъезд к аэропорту Владивосток» водитель мотоцикла выехал на «встречку» и столкнулся с Honda Fit. От полученных травм он скончался до приезда скорой. На данный момент личность погибшего не установлена. По факту происшествия проводится проверка. Назначен ряд исследований. По результатам будет принято законное и обоснованное решение. Источник: ОГИБДД ОМВД России по городу.

В Артеме на автодороге «Подъезд к аэропорту Владивосток» водитель мотоцикла выехал на «встречку» и столкнулся с Honda Fit. От полученных травм он скончался до приезда скорой. На данный момент личность погибшего не установлена. По факту происшествия проводится проверка. Назначен ряд исследований. По результатам будет принято законное и обоснованное решение. Источник: ОГИБДД ОМВД России по городу Артему.