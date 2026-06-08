Очередной обмен игроков произошел в хабаровском «Амуре»

На этот раз руководство «тигров» обменяло нападающего Ивана Воробьева в новосибирскую «Сибирь», получив взамен братьев Ивана и Егора Климовичей. Нападающий Иван Воробьев пополнил состав «Амура» посреди прошлого сезона, перейдя из московского «Спартака». В Хабаровске он провел всего восемь матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 12 минут за игру. В свою очередь, форвард Иван Климович сыграл за родную «Сибирь» 153 матча, набрав в них 24 (12+12) очка, в том числе 9 (4+5) очков — в минувшем сезоне. Теперь он будет играть за «Амур». Его младший брат Егор Климович тоже привлекался к играм «Сибири», но в основном выступал в ВХЛ за команду «Динамо-Алтай», набрав в ней 26 (5+21) очков в прошлом сезоне. Впрочем, в Хабаровске он не задержится и будет использован «Амуром» для следующего обмена.