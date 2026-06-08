Политолог Топорнин объяснил, почему Евросоюз не спешит принимать Украину

— Для вступления необходимо пройти переговоры по 36 кластерам. Они затрагивают все сферы жизни. Это занимает не один год, иногда пять и больше. Процесс требует не только констатации фактов, но и внесения изменений. У Украины в этом вопросе работы — непочатый край, — говорит политолог.