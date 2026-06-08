Почти 10 тысяч специалистов требуются в Хабаровском крае

Рынок труда Хабаровского края в начале лета сохраняет статус крупнейшего в Дальневосточном федеральном округе: на него приходится 25% всех вакансий региона, отмечают аналитики hh.ru (18+).
В мае база вакансий hh.ru зафиксировала в Хабаровском крае почти 9,8 тысячи новых и обновлённых предложений о работе. Регион уверенно лидирует на Дальнем Востоке, обеспечивая четверть (25%) от всего объёма вакансий в округе. Для сравнения: Приморский край занимает второе место с долей 24%, а на третьем находится Забайкальский край (12%). В топ-5 также вошли Амурская область (11%), Республика Бурятия и Якутия (по 8%), Сахалинская область (6%) и Камчатский край (3%). Меньше всего предложений в Еврейской автономной области (1%) и Чукотском автономном округе (менее 1%).
«Весна традиционно остается одним из самых активных периодов для найма, и май 2026 года это еще раз подтвердил. Несмотря на длинные праздничные выходные, работодатели на Дальнем Востоке не ставили подбор на паузу и продолжали искать сотрудников. То, что количество вакансий растет второй месяц подряд, говорит о том, что бизнес сохраняет уверенность и продолжает развиваться, а ситуация в экономике региона остается достаточно устойчивой», — комментирует директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.
В начале лета в Хабаровском крае наиболее востребованными оказались специалисты из категории «Рабочий персонал» — на них пришлось 31% всех вакансий. Спрос также высок в сферах «Строительство, недвижимость» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (20%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (18%). Значительный интерес работодателей наблюдается к транспорту и логистике (17%), домашнему персоналу (13%), розничной торговле (12%), туризму и гостиничному бизнесу (7%), добыче сырья (6%) и административному персоналу (5%).
Стоит отметить, что рынок труда в регионе демонстрирует устойчивый рост уже второй месяц подряд. В мае по сравнению с апрелем общее количество вакансий увеличилось на 3%. Особенно заметный прирост показали такие направления, как «Транспорт, логистика, перевозки» (+15%), «Рабочий персонал» (+14%) и «Высший и средний менеджмент» (+13%). Также значительно вырос спрос на домашний персонал (+12%) и специалистов в сфере науки и образования (+11%).
Положительная динамика прослеживается и в других отраслях: автомобильный бизнес прибавил 10%, административный персонал — 9%, строительство — 9%, маркетинг и реклама — 7%. В добыче сырья, сельском хозяйстве, туризме, производстве и розничной торговле спрос вырос на 3−6%. Менее выраженный, но всё же положительный тренд отмечен в страховании (+2%) и продажах (+1%).