Почти 10 тысяч специалистов требуются в Хабаровском крае

В мае база вакансий hh.ru зафиксировала в Хабаровском крае почти 9,8 тысячи новых и обновлённых предложений о работе. Регион уверенно лидирует на Дальнем Востоке, обеспечивая четверть (25%) от всего объёма вакансий в округе. Для сравнения: Приморский край занимает второе место с долей 24%, а на третьем находится Забайкальский край (12%). В топ-5 также вошли Амурская область (11%), Республика Бурятия и Якутия (по 8%), Сахалинская область (6%) и Камчатский край (3%). Меньше всего предложений в Еврейской автономной области (1%) и Чукотском автономном округе (менее 1%).