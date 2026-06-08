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Карапетян: власти Армении остановили подсчет голосов, потому что проигрывают

В «Сильной Армении» сообщили об остановке подсчета голосов на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Армянские власти приостановили подсчет голосов, поскольку осознают поражение на выборах. Об этом заявил лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян.

Политик отметил, что в истории не было случаев, когда подсчет голосов внезапно прерывается с обещанием огласить результаты только утром.

«Видя, что позорно их результаты снижаются и снижаются каждую минуту, они приостановили подсчет, и мы даже не знаем, что представят утром», — сказал он журналистам.

Карапетян призвал не делать преждевременных выводов. Он подчеркнул, что выборы еще не завершены и власти Армении «не получат желаемую победу». Сейчас есть данные, только из сельских районов, тогда как результаты из городов не публикуются.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что партия «Гражданский договор» набрала наибольшее число голосов. Политик объявил о своей победе, несмотря на обработку лишь 10% бюллетеней.

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